Lite condominiale: cosparge una donna di liquido infiammabile e le dà fuoco

Avrebbe cosparso di liquido infiammabile una donna di 48 anni residente nel suo stesso palazzo per poi darle fuoco. È accaduto a Quarto, comune in provincia di Napoli, dove un 53enne - Francesco Riccio, già noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti verso le 12:30 di oggi in via De Gasperi.

L'accusa per l'uomo è di tentato omicidio, aggravato da futili motivi. L'episodio, almeno secondo le prime ipotesi, sarebbe avvenuto al culmine di una lite nata per dissidi condominiali. La vittima ha riportato ustioni diffuse sul corpo ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe cosparso di benzina anche l'auto della donna, incendiandola. Ora si trova in caserma.

