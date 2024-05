Lite furibonda tra fidanzati in auto: ragazza accoltellata e abbandonata a bordo strada

Aggredita e accoltellata dal fidanzato, poi arrestato per tentato omicidio. È successo domenica mattina (12 maggio) tra Casnigo e Leffe, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dal lago di Endine e dal lago d'Iseo. La vittima è una giovane di 24 anni, di nazionalità ucraina: poco prima di mezzogiorno, nonostante lo shock e le ferite, la ragazza sarebbe riuscita ad allertare il 112, consentendo così di essere aiutata. Le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita: è stata trovata in un bosco, a pochi passi dalla strada, soccorsa in codice rosso e trasferita con altrettanta priorità all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dov'è attualmente ricoverata. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, l'automedica, diverse ambulanze e un elicottero decollato da Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno già arrestato il fidanzato, la giovane ferita era in auto (una Toyota Yaris) con il compagno, e sarebbe stata appunto aggredita al termine di una lite furibonda. La 24enne sarebbe stata colpita più volte con un coltello: diversi i tagli procurati, quando è stata soccorsa pare fosse letteralmente in un bagno di sangue. Il fidanzato è stato rintracciato poco lontano: non ha opposto resistenza ed è stato subito arrestato dai militari delle stazioni di Clusone e Gandino. Si tratta di un cittadino rumeno di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Conviveva con la ragazza in un appartamento di Gorle (Bergamo). Già trasferito in carcere a Bergamo, è attesa a breve la convalida: nei suoi confronti è già stata mossa un'accusa di tentato omicidio. Non si esclude l'aggravante della premeditazione, motivo per cui si sarebbe portato con sé il coltello poi utilizzato per aggredire la compagna. L'arma è stata sequestrata, così come la Toyota dove si sarebbe consumata l'aggressione. La 24enne ferita è in prognosi riservata.