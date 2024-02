Litiga con i fratelli, ne uccide uno e ferisce l'altro poi fugge tra le campagne

Una famiglia distrutta in pochi attimi. A Gioia Sannitica (Caserta) nel tardo pomeriggio del 14 febbraio una lite in famiglia è degenerata in omicidio. Il più piccolo di tre fratelli ha accoltellato i due più grandi: uno è morto, l'altro è ferito. La vittima è Alessio Melillo, 25 anni. In ospedale c'è il fratello Giovanni (24 anni). Il minore, di 19 anni, è ricercato.

Ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto. Sembra che la vittima e il fratello minore fossero in casa quando hanno iniziato a discutere. Il più piccolo avrebbe impugnato un coltello colpendo il primogenito. In quel momento è rientrato a casa anche l'altro fratello, anche lui aggredito dal minore. Ferito, è però riuscito a chiamare i soccorsi mentre l'aggressore scappava nelle campagne circostanti la casa. I carabinieri e il 118 hanno accertato il decesso di Alessio Melillo, mentre Giovanni è stato portato in ospedale. Nella colluttazione ha riportato serie ferite soprattutto al volto e alla bocca. Soccorsa anche la madre, colta da malore non appena ha saputo quanto accaduto tra i suoi figli.