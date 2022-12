Litiga col fratello e lo accoltella, i carabinieri lo trovano in agriturismo

Tragedia sfiorata a Patti, in provincia di Messina, dove un uomo di 39 anni è stato accoltellato dal fratello di tre anni più giovane. La lite è avvenuta la sera della vigilia di Natale. Il ferito è in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita mentre il fratello è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Lo hanno raggiunto e bloccato in un agriturismo di Patti, dove era alloggiato. Sequestrato il coltello usato per ferire il parente.

Solo poche ore prima dell'aggressione il 36enne era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, emessa nei suoi confronti dal gip di Patti su richiesta del pm Angelo Vittorio Cavallo della procura. La misura era stata adottata per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi e dei fratelli, tra cui la vittima. Il padre e il fratello dell'arrestato gli stavano portando degli effetti personali. Il 36enne è stato trasferito in carcere.