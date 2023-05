Lite per un parcheggio: difende il fratello e viene accoltellato alla gola

Una lite per un parcheggio è finita nel sangue a Roma, nel quartiere Trionfale. I fatti si sono consumati intorno alle 12:20 di giovedì 18 maggio, in via Santamaura, all'altezza dell'incrocio con viale Vaticano. Lì un furgone Iveco con due autotrasportatori a bordo, occupando la corsia di marcia, avrebbe impedito ad un automobilista con la propria Toyota Yaris di parcheggiare. A quel punto è scattata la lite, con urla e minacce, tanto da attrarre l'attenzione del fratello del conducente della Yaris, un ragazzo di 24 anni con un'attività commerciale poco distante.

Il giovane ha provato a difendere il fratello. Dal furgone è sceso però un uomo, capoverdiano di 31 anni, che ha estratto un coltello colpendo il ragazzo alla gola. Il 24enne, che è riuscito in parte a schivare il colpo, è stato comunque colpito di striscio. Portato dal 118 in ospedale al San Carlo di Nancy, è stato medicato e dimesso con tre giorni di prognosi. Sul posto nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione San Pietro, che hanno portato i due del furgone in caserma.

L'uomo che ha usato il coltello è stato arrestato per tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli. L'altro autotrasportatore, romano di 28 anni, è stato invece denunciato a piede libero per violenza privata.