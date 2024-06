La lite tra giostrai e i colpi di pistola: un morto e due feriti

Si spara in strada a Villafranca di Verona. Un uomo è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta nella serata di mercoledì e altri due sono feriti. Quanto accaduto è ancora da ricostruire. Sappiamo che tutto è accaduto intorno alle 21 in viale Olimpia, nella zona delle piscine comunali, dove sono parcheggiate le carovane dei giostrai giunti in paese in occasione della Fiera dei Santi Pietro e Paolo che si tiene nel centro veronese in questi giorni. La vittima è Alberto Fiori, 75 anni.

Sembra che sia scoppiata una violenta lite proprio tra giostrai. Qualcuno avrebbe estratto l'arma e sono partiti dei colpi. Fiori è morto alcune ore dopo in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri.