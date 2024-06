Litiga con il vicino e lo colpisce mortalmente alla gola con le forbici

Una banale lite con un vicino di casa si è trasformata in tragedia. Antonio Raciti, operaio edile di 41 anni di Mascali (Catania), è morto in ospedale dopo essere stato colpito alla gola con delle forbici da un conoscente che abita a 400 metri di distanza dalla sua abitazione. Ancora da accertare i motivi del diverbio.

Cosa sappiamo

In base a una prima ricostruzione dei fatti Antonio Raciti sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti sferrati alla gola da un 48enne vicino di casa al culmine di una lite. L'aggressore è un disoccupato in passato denunciato per porto abusivo di armi e ricettazione. G.B., queste le iniziali del suo nome, si è subito dileguato ma è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione. I carabinieri lo hanno trovato con la maglietta ancora intrisa di sangue e un marsupio che conteneva la forbice utilizzata per colpire il vicino. Avrebbe ammesso di essere l'autore del folle gesto.

I commenti sulle frequentazioni della figlia

Sembra che tra i due ci fosse già stata una lite il giorno precedente, scaturita da alcuni commenti che Antonio Raciti avrebbe rivolto al 48enne sulla figlia. In pratica lo avrebbe accusato di non essere un buon padre a causa delle frequentazioni della 22enne, studentessa fuori sede.

Secondo l'accusa, l'arrestato in uno scatto d'ira ha afferrato le forbici che aveva con sé e ha colpito ripetutamente al torace e al collo il 41enne, che ha quasi subito perso i sensi. La vittima, inizialmente soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale locale dove è deceduta poco dopo. La procura di Catania ha disposto il trasferimento dell'arrestato in carcere e l'autopsia.