Bimbi vivaci sul volo, la mamma litiga con l'hostess: l'aereo torna indietro 

Una lite tra una mamma e una hostess a bordo di un volo di linea, ha costretto il pilota dell'aereo a fare dietrofront, per tornare all'aeroporto di partenza. È successo sul volo diretto decollato da Olbia e diretto a Roma Fiumicino: all'origine della discussione il comportamento di alcuni bambini a dir poco vivaci, con la mamma che, invece di riprenderli e calmarli, avrebbe reagito litigando con l'assistente di volo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 21 agosto: protagonista una turista sudamericana che aveva trascorso un periodo di vacanza in Gallura insieme ai suoi bambini di due e quattro anni. La donna ha respinto ogni accusa, ma rischia di ricevere delle pesanti sanzioni.

Come raccontato da "La Nuova Sardegna", a causa di un ritardo la partenza dell'aereo prevista per le 17 è avvenuta due ore dopo, con i primi problemi che sono iniziati già durante la fase di decollo. Secondo una prima ricostruzione, i bimbi si sarebbe dimostrati irrequieti fin da subito, rifiutandosi di stare seduti e allacciare le cinture di sicurezza. A quel punto una hostess si sarebbe avvicinata alla donna e avrebbe cercato di spiegarle che doveva convincere i bimbi a rispettare le regole di sicurezza, un rimprovero mal digerito dalla passeggera, che ha invece iniziato una violenta discussione. Secondo una testimonianza, che le forze dell'ordine devono ancora verificare, la donna avrebbe anche lanciato il cellulare contro l'assistente di volo, ma la passeggera nega questa accusa, sostenendo sia soltanto caduto. Dopo il litigio, avvenuto quando l'aereo era già in volo da circa 20 minuti, la hostess ha riferito quanto accaduto al comandante che ha deciso di fare rientro in aeroporto a Olbia. All'interno dello scalo sardo la turista era attesa dalla polizia di frontiera, che si sta occupando del caso.

