Litiga con la compagna e dà fuoco alla casa con la benzina: finisce malissimo

Un uomo e una donna sono rimasti ustionati in maniera grave e si trovano all'ospedale Cto di Torino da ieri sera, domenica 28 agosto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, alle 23.30 circa, avrebbe litigato con la compagna e poi avrebbe dato fuoco alla casa usando la benzina. Due stanze dell'alloggio sono state completamente invase dalle fiamme. È accaduto al secondo piano di uno stabile di via Lombardore a Leini (Torino). Non è stato necessario evacuare il piano di sotto.

I due hanno riportato ustioni principalmente nella parte alta del corpo, per circa il 50% lei e il 60% lui. Per entrambi la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Adesso l'uomo si trova in ospedale in stato di arresto e la casa è stata posta sotto sequestro. Durante le operazioni di spegnimento, un volontario si è fatto leggermente male ed è stato portato in pronto soccorso con un codice verde: gli è caduto addosso un grosso infisso.