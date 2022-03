Litiga con l'ex fidanzata e le infila un paio di forbici in gola

Al culmine di una folle lite le ha conficcato un paio di forbici in gola, sfiorando la giugulare. La donna, per le ferite riportate, è rimasta in coma un paio di settimane. Lui, l'ex fidanzato, si è presentato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno arrestato immediatamente per tentato omicidio. Sono passati poco più di sei mesi dall'accaduto, ma oggi ci sono novità sul caso. L'imputato, un 55enne, verrà chiamato al processo tra una trentina di giorni: dopo aver passato cinque mesi in carcere, nelle ultime settimane gli sono stati concessi i domiciliari.

In aula ci sarà anche la sua ex fidanzata, gravemente ferita nello scontro avvenuto nel negozio di quest'ultima, in pieno centro a Gardone Riviera (in provincia di Brescia), un paio di giorni dopo il Ferragosto di un anno fa. La donna, 42 anni e di origini ucraine, era rimasta esanime a terra, sanguinante prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre l'ex fidanzato si era diretto in caserma dai carabinieri. Una tragedia sfiorata: la giugulare fu evitata per questione di centimetri.

Non è chiaro il motivo scatenante la lite, che sarebbe stata tra l'altro l'ennesima tra i due, ma nessuna prima aveva avuto un esito così infausto. A qualche settimana dall'accaduto, l'uomo le avrebbe chiesto scusa: ma non può bastare.