Momenti di terrore in piazza Duomo a Nola, in provincia di Napoli. Le immagini di quanto accaduto

Litiga con la fidanzata, prende l'auto e incomincia a correre all'impazzata investendo di proposito i passanti. Follia pura all'una di notte, in piazza Duomo a Nola, in provincia di Napoli. Un 20enne del posto dopo un litigio con la compagna avrebbe dato in escandescenza causando il panico tra i presenti. Secondo i giovani che affollavano la piazza, il ragazzo avrebbe investito volontariamente pedoni e chi si trovava di fronte a lui.

La sua folle corsa è terminata poi, appena fuori dal centro città, causando un incidente. Il 20enne è rimasto ferito ed è stato poi arrestato dalle forze dell'ordine.