Litigano per il programma da guardare in tv: prende l'amico a martellate

Ha chiamato il 112 dopo aver colpito più volte l'amico con un martello da muratore, una mazzetta da più di un chilo. All'arrivo dei sanitari, il 57enne ferito era steso a terra in un lago di sangue. Trasferito d'urgenza in ospedale, ha superato la fase più critica e se la caverà con una prognosi di trenta giorni e numerosi punti di sutura. L'uomo che l'ha aggredito in casa, 77 anni, è stato arrestato per tentato omicidio. È successo sabato sera a San Polo (Brescia). I due amici vivono in due diversi appartamenti alla torre Raffaello, affacciata sull'omonima via. Come già in altre occasioni - entrambi abitano da soli - si sono trovati per passare una serata insieme.

Intorno alle 20.30 si sarebbe scatenata una furibonda lite per futili motivi: la scelta del programma da guardare in televisione. Il raptus di violenza si è concluso con l'aggressione da parte del 77enne: armato di mazzetta, avrebbe colpito l'amico prima al torace e poi alla testa. Resosi conto di quanto fatto, ha subito allertato il 112. Ora l'amico è in ospedale, lui è in carcere: è accusato di tentato omicidio aggravato.

È stato raggiunto e arrestato dagli agenti della vicina questura: titolare dell'indagine è il pm Antonio Bassolino.

