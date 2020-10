Il "livello rosso" ad Aosta: aumentano i ricoveri, convertiti i reparti in ospedale

A causa dell'aumento dei contagi e dei ricoveri (sono 42, con altri tre in attesa dell'esito del tampone) per Covid-19 in Valle d'Aosta, è scattato il "livello rosso" del piano operativo per l'ospedale Umberto Parini. Nelle prossime ore il reparto di Chirurgia generale sarà convertito nel Covid-3, per aumentare di 30 posti letto la capacità del nosocomio di ospitare pazienti positivi al Sars-Cov-2.

Coronavirus, in Valle d'Aosta scatta il livello rosso

"Domenica sera abbiamo chiuso la Gastro/Pneumologia e ora siamo già a tre quarti di posti letto occupati. Vista la situazione è inutile aspettare, stasera chiuderemo il reparto di Chirurgia e, domani pomeriggio al massimo, dovrebbe essere abilitato" alla gestione dei pazienti contagiati, annuncia il dottor Rodolfo Riva, responsabile dei reparti Covid del Parini. "Speriamo - auspica il medico - entro fine settimana di avere a disposizione i posti letto previsti dall'accordo con la clinica di Saint-Pierre".

Nel dettaglio, il piano prevede la sospensione completa dell'attività elettiva medica e chirurgica (come dalle disposizioni ministeriali del marzo 2020), la conversione degli ambulatori in studi medici e uffici, la riorganizzazione degli ambienti amministrativi e degli studi nel settore di collegamento tra il corpo B e il corpo C, il trasferimento dei pazienti di Chirurgia generale in altri reparti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre Comuni diventati zona rossa in Valle d'Aosta

In Valle D’Aosta sono tre i Comuni diventati zona rossa: si tratta di Verrayes, Saint-Denis e Chambave. Renzo Testolin, presidente della Regione, ha disposto un'ordinanza di chiusura che, si legge in una nota, "consentirà di evitare un'ulteriore espansione del contagio e l'esecuzione di tamponi a tutta la popolazione, a eccezione dei bambini in età pediatrica, in modo da definire i livelli di contagio e le prossime azioni da intraprendere". Nelle zone isolate per emergenza sanitaria "si possono continuare a svolgere le attività che erogano beni e servizi di prima necessità, le attività agricole e di allevamento, così come quelle connesse alla filiera agro-alimentare, le attività dei presidi sociosanitari e quelle veterinarie".