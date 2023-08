Avvicina una turista disabile e la violenta in pieno centro città

Era stata avvicinata alla stazione di Livorno da un uomo, con il quale ha chiacchierato per un paio d’ore. Poi il 33enne marocchino senza fissa dimora ha convinto una turista 30enne con disabilità mentali a seguirla vicino al porto, sempre in pieno centro, con la scusa di mostrarle la città. Lì avrebbe abusato di lei. La violenza sessuale sarebbe avvenuta venerdì 25 agosto attorno alle 2 di notte.

A chiamare il 112 è stata la stessa donna, in stato di choc. Un'ambulanza, con a bordo il medico del 118, ha trasportato al pronto soccorso la turista, che si trovava in vacanza in città con la famiglia. Agli inquirenti la ragazza avrebbe raccontato di essere stata costretta a subire il rapporto sessuale con la forza. Gli agenti hanno rintracciato il marocchino e lo hanno portato in questura per accertamenti. Il 33enne dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, ma per il momento non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dei fatti.

