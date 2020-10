Coronavirus in Irpinia, gli uffici comunali chiusi e il sindaco che "chiude tutto"

L’escalation di contagi in alcuni comuni dell’Irpinia sta provocando la reazione dei sindaci, preoccupati per l’andamento della situazione. Il sindaco di Lauro ha deciso di mettere in semi-lockdown il suo comune per evitare altri contagi. Queste le parole del primo cittadino di Lauro, Antonio Bossone: "Lunedì chiudo tutto, senza se e senza ma. Sono veramente stanco. Hanno fatto troppi guai. Sembra quasi che nessuno riesca a rendersi conto che la Sanità non è pronta, il Covid Center non è stato collaudato. La didattica a distanza non funziona e ancora meno il lavoro a distanza. Io non aspetto le decisioni di De Luca".

Coronavirus ad Avellino, il sindaco di Lauro: "Chiudo tutto"

"In quanto sindaco, sono l'autorità sanitaria e il testo unico me lo consente - ha continuato il sindaco di Lauro -. I motivi sono evidenti. Non ci possono essere nuove Ariano. Il sindaco deve esercitare il proprio ruolo quando vi sono ritardi istituzionali e, in questo caso, ce sono stati parecchi".

Chiuso il Comune di Avellino

Oggi ad Avellino gli uffici comunali sono chiusi, così come alcune scuole in tutta la provincia. Sono tre le vittime in meno di 24 ore in Irpinia. Una donna di 81 anni di Avellino, un 87enne di Avella e un 68enne di Cervinara ieri sono morti nell'ospedale di Avellino dove erano stati ricoverati tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Tutti avevano altre patologie, ma il coronavirus ha complicato le loro condizioni fino alle estreme conseguenze.

Per oggi gli uffici comunali di Avellino non saranno aperti al pubblico. Ieri è risultato positivo un dipendente comunale, che però da alcuni giorni già non frequentava Palazzo di Città. Per sicurezza, comunque, circa trenta dipendenti del Comune dovranno sottoporsi al tampone. Alla luce di questo, il Comune sarà chiuso per consentire come da protocollo la sanificazione di tutti i locali.