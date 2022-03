Il caso della maestra scomparsa e ritrovata in un granaio

Lorena Etilendi è stata ritrovata verso le 19 di martedì sera, sana e salva. E questo è ciò che conta, anche se ora ci vorrà il giusto tempo per analizzare i motivi del suo allontanamento e ricostruire quanto avvenuto. Di lei non si avevano più notizie da lunedì: la donna, 46enne maestra alla scuola primaria Duca D'Aosta di San Martino di Lupari (in provincia di Padova), era scomparsa dopo aver fatto visita ai genitori che abitano a Tombolo.

Lorena Etilendi: la maestra scomparsa e ritrovata in un granaio

Lorena Etilendi è uscita dalla casa dei genitori a piedi la sera di lunedì e non ha più fatto ritorno. Nessun biglietto, non ha detto a nessuno dove fosse diretta, ha lasciato a casa anche soldi, documenti e telefono. Amici e familiari, allarmati, hanno subito avvertito i carabinieri e poi hanno postato sui social la sua foto chiedendo aiuto. Si è messa in moto la macchina delle ricerche: la prefettura ha avviato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, coordinata sul campo dai vigili del fuoco del comando provinciale. Anche le amministrazioni locali si sono unite all'appello, ed è stato attivato il supporto aereo con un elicottero di ultima generazione.

Dopo l'apprensione, mentre si stavano definendo aree e squadre per l'intervento di ricerca, verso le 19 di martedì è arrivata la bella notizia: Lorena Etilendi è stata trovata all'interno di un vecchio granaio di proprietà della sua famiglia. Era in stato confusionale, ma non ferita.