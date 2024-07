Stefano e Lorena morti con l'auto nel Po, è femminicidio: lei è stata accoltellata

Lorena Vezzosi sarebbe stata accoltellata. Era già morta quando l'auto in cui si trovava con l'ex compagno Stefano Del Re (morto anche lui) è finita nel fiume Po. Manca la conferma ufficiale, ma tutte le informazioni che filtrano dopo l'autopsia eseguita oggi 9 luglio all'ospedale Maggiore di Cremona convergono sull'accoltellamento. Del Re avrebbe prima ucciso Lorena Vezzosi, poi l'avrebbe caricata in auto. Quindi si è messo al volante finendo volontariamente in acqua.

Se l'ipotesi del femminicidio verrà confermata resteranno altri nodi da sciogliere. A iniziare dal quando. È stata uccisa a Sant'Arcangelo di Romagna, dove i coniugi separati abitavano, oppure durante il tragitto dal Riminese verso il Casalasco, territorio di cui erano originari? E ancora, come è maturato il delitto?

Lorena e Stefano morti nel Po, dall'incidente al femminicidio

Facciamo un passo indietro e capiamo come si è passati dall'ipotesi dell'incidente a quella del femminicidio. Venerdì i vigili del fuoco recuperano un'auto nel fiume Po a Casalmaggiore (Cremona). Dentro ci sono due corpi. Sono quelli di Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni. Sono ex coniugi residenti a Sant'Arcangelo di Romagna, nel Riminese. La prima ipotesi è quella dell'incidente ma nessuna pista è esclusa. I carabinieri acquisiscono i filmati estratti dal circuito di videosorveglianza della società canottieri che guarda al fiume, proprio nel punto in cui la vettura si è inabissata. Si vede chiaramente la Nissan guidata da Del Re prima passare a velocità sostenuta e poi finire nel Po senza alcun tentativo di frenata. Si vede la donna inerme nell'abitacolo già prima che la vettura finisca in acqua. C'è poi l'uomo che tenta di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. Le immagini, unite al fatto che il rapporto tra i coniugi si era incrinato, porta a ipotizzare l'omicidio.

Non è tutto. Altri elementi sono emersi dalle perquisizioni domiciliari fatte dai carabinieri, coordinati dalle Procure di Rimini e Cremona. Come di legge su RiminiToday, sulle scale del condominio di via Terranova a Santarcangelo dove viveva la donna sono state trovate delle goccioline di sangue. Dovranno essere analizzate per capire se appartengono alla vittima e a quando risalgono.

Sembra anche che la donna, quando è stata estratta dall'abitacolo dell'auto, indossasse solo la biancheria. Altro elemento che porta a ipotizzare un omicidio avvenuto tra le mura domestiche col corpo caricato poi sulla Nissan. Dalle indagini emerge poi che giovedì sera Del Re era andato a trovare i genitori. Era da solo ed è rimasto solo pochi minuti dicendo che stava andando a cena con l'ex compagna. Tutto quindi lascia presagire che a quell'ora Lorena era già cadavere.