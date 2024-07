Stefano e Lorena morti con l'auto nel Po, le ultime immagini della donna e il saluto di lui ai genitori

Prende sempre più corpo l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per spiegare la fine di Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, i coniugi separati trovati morti nella loro auto finita nel fiume Po giovedì notte a Casalmaggiore (Cremona). Nelle ultime ore emerge un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante: giovedì sera Del Re è andato a trovare i genitori. Era da solo ed è rimasto solo pochi minuti dicendo che stava andando a cena con l'ex compagna. Il dubbio adesso è che Lorena potesse essere già morta. La storia ha ancora molti punti oscuri e i carabinieri lavorano senza sosta per ricostruire quanto accaduto.

Sappiamo che venerdì i vigili del fuoco recuperano un'auto nel fiume. Dentro ci sono due corpi. Vengono identificati: sono Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni. Sono ex coniugi residenti a Sant'Arcangelo di Romagna, nel Riminese. Iniziano, come prassi, le indagini. Si cerca di dare una spiegazione e si percorrono varie strade: incidente? Suicidio?

Stefano e Lorena: le immagini di un sospetto femminicidio

Poi però inizia farsi largo un dubbio atroce: che possa trattarsi di un femminicidio. I carabinieri acquisiscono i filmati estratti dal circuito di videosorveglianza della società canottieri che guarda al fiume, proprio nel punto in cui la vettura si è inabissata. Si vede chiaramente la Nissan guidata da Del Re prima passare a velocità sostenuta e poi finire nel Po senza alcun tentativo di frenata. Si vede la donna inerme nell'abitacolo già prima che la vettura finisca in acqua. C'è poi l'uomo che tenta di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. A far sospettare gli inquirenti il fatto che il rapporto si fosse incrinato negli ultimi mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo: un altro frame dello stesso filmato mostrerebbe la vittima già esanime anche nel passaggio della macchina lungo il rettilineo che porta al fiume poco prima delle 3 di notte. Ora si aggiunge il tassello della visita dei Del Re ai genitori. In quel frangente, dove si trovava Lorena?

I carabinieri hanno sequestrato l'abitazione della coppia e stanno raccogliendo una serie di testimonianze. Si lavora per ricostruire la vita dei due e agli atti c'è anche uno "scossone" vissuto nel 2016 quando Lo Re è stato denunciato da una collega per presunti abusi sessuali ai danni di una 94enne ospite della casa di riposo per cui lavorava. Un'accusa che due anni dopo fu totalmente cancellata dal tribunale di Mantova che lo aveva assolto con formula piena.

L'autopsia, non ancora eseguita, sarà però uno degli elementi più importanti. Svelerà se Lorena è già morta quando è finita in acqua. Se nel suo corpo ci sono sostanze che facciano pensare a un avvelenamento o segno di un'aggressione.

Intanto il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, in segno di rispetto ha sospeso i fuochi previsti in chiusura della fiera di Piazza Spagna. Bandiere a mezz'asta in segno di lutto anche a Santarcangelo di Romagna. "Per i figli minori della coppia, affidati ai nonni dai servizi sociali, - spiega il sindaco di Filippo Sacchetti - stiamo valutando eventuali misure di solidarietà per le quali sono già arrivate proposte dalla comunità di Santarcangelo".