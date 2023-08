Lorenzo Nardelli trovato morto in ascensore: "Fu agguato pianificato"

Si è trattato di un "agguato pianificato". È questa l'ipotesi che sta prendendo piede sull'omicidio di e Lorenzo Nardelli, il 32enne morto nell notte tra il 9 e il 10 di agosto a Mestre, in provincia di Venezia. Inizialmente si era parlato di un furto in appartamento con la vittima sorpresa a rubare e morta in una colluttazione, ma ben presto questa strada è stata abbandonata dagli inquirenti per lasciare spazio all'ipotesi dell'omicidio, dopo gli interrogatori di garanzia dei cugini Radu e Marin Rusu, accusati del delitto.

L'ipotesi dell'agguato pianificato stato contestato dal Gip di Venezia Alberto Scaramuzza ai due trentenni moldavi, prima di convalidare l'arresto ed emettere una nuova ordinanza di custodia in carcere. Lo stesso legale dei due, l'avvocato Jacopo Trevisan, ha detto di non saper spiegare perché il giudice ipotizzi la pista di "una trappola" e quale ne sarebbe stato il motivo. I due cugini hanno risposto al gip ribadendo la versione di una reazione a un tentativo di furto. L'ipotesi dell'agguato sarebbe maturata anche per delle contraddizioni emerse nei due lunghi interrogatori. Ma ci sono ancora diversi punti oscuri sulla vicenda. Cosa sappiamo.

Lorenzo Nardelli trovato morto in ascensore

I condomini del palazzo sentono rumori e urla e chiamano la polizia. Agli agenti giunti sul posto raccontano che tre persone si sono picchiate furiosamente e sono rimaste bloccate nell'ascensore. Intervengono anche i vigili del fuoco, che forzano le porte. La scena è terribile: a terra c'è il cadavere di Lorenzo Nardelli, con una profonda ferita alla testa. Con lui, nella cabina ascensore, ci sono due giovani che abitano nel condominio. Indossano solo dei boxer, sono sporchi di sangue. I due vengono identificati: sono cugini moldavi di 32 e 35 anni. Danno una versione netta: "Era un ladro, ce lo siamo trovato in casa". Quindi la fuga, la colluttazione e la morte di Nardelli. Il loro racconto però non convince gli inquirenti e scatta l'arresto per omicidio volontario.

Il difensore di fiducia dei due arrestati conferma la versione data dai suoi assistiti. Un'altra ipotesi è invece che i tre si conoscessero e che la colluttazione finita in omicidio sia nata per altri motivi e non il presunto furto.

Tanti i punti poco chiari. A iniziare, appunto, dal rapporto tra la vittima e i fermati. Altre domande senza risposta: come è morto Nardelli? E dove? Nell'ascensore non c'erano oggetti contundenti, dunque si presume che la ferita in testa alla vittima sia stata inferta prima di entrare.

"Ho sentito gridare 'Aiuto'"

Come riporta VeneziaToday, elementi importanti per le indagini potrebbero arrivare dai residenti nello stabile in cui è stato trovato Nardelli. Alcuni avrebbero sentito gridare "Ho sbagliato". A pronunciare questa frase potrebbe essere stata la vittima. E ancora c'è chi ha sentito gridare "Aiuto" e "Dammi le chiavi".

"Verso le 23 ho sentito dei colpi dentro l'ascensore, qualcuno gridava, ho chiamato la polizia - dice un'anziana vicina - Non mi sono neppure affacciata, ho guardato dallo spioncino e ho visto che trascinavano fuori un corpo. C'erano due persone, oltre a quella a terra, forse perché la fotocellula è rotta e la porta dell'ascensore si è bloccata intrappolando tutti all'interno".

