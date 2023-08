Cerca una donna, ma sbaglia appartamento: ucciso a botte in ascensore

Ammazzato perché avrebbe sbagliato porta. Avrebbe sbagliato scala nella palazzina, e invece di incontrare una donna con cui aveva un appuntamento si sarebbe trovato nell'appartamento sbagliato, occupato dai due cugini moldavi, ubriachi, che lo hanno ucciso a botte scambiandolo forse per un ladro. Sarebbero queste le nuove circostanze emerse dalle indagini sulla morte di Lorenzo Nardelli, avvenuta il 9 agosto scorso in un condominio di Mestre (Venezia), secondo quanto riportano i quotidiani locali. L'uomo, originario di Salzano, comune della città metropolitana di Venezia, aveva 32 anni.

L'appartamento "sbagliato" dove si trovavano i cugini Radu e Marin Rusu, 32 e 35 anni, aveva la porta socchiusa. Secondo le accuse, i due operai gli si sarebbero dunque scagliati contro con violenza inaudita, inseguendolo e picchiandolo a morte all'interno dell'ascensore condominiale. Dall'esame del telefono di Nardelli è infatti emerso che l'uomo aveva preso contatti con una donna che abita in quel condominio, ma in una scala diversa, e che lo attendeva lasciando aperta la porta, ma non lo aveva più visto salire. La sera del 9 agosto, però, avrebbe sbagliato porta, ed è stato ucciso - secondo le accuse - dai due cugini moldavi che abitavano nell'appartamento in cui si era introdotto, in un condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre.

Il giallo del 32enne di Salzano è stato risolto dalla polizia, coordinata dal pm Stefano Buccini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dunque, quella sera Nardelli avrebbe avuto appuntamento con una donna, una escort che riceveva i clienti in un alloggio della stessa palazzina ma in una scala diversa. Da quanto emerso dalle indagini finora, potrebbe essere entrato dalla porta rimasta accostata perché uno dei cugini moldavi accusati dell'omicidio era uscito per buttare la spazzatura. Gli investigatori sono giunti a questa ipotesi analizzando il cellulare della vittima, in particolare le ultime chiamate effettuate. La donna, interrogata dagli agenti di polizia, avrebbe confermato di essere stata contattata dal 32enne, con il quale avrebbe fissato l'incontro e si sarebbe scambiata alcuni messaggi, senza vederlo più arrivare. Una circostanza alla quale non avrebbe dato troppo peso, perché i ripensamenti dell'ultimo minuto dei clienti, a suo dire, non sarebbero così infrequenti.

Ora sulla vicenda è prevista un'udienza il prossimo 8 settembre, davanti al tribunale del riesame, a cui hanno presentato istanza di scarcerazione i difensori dei due moldavi. Secondo gli avvocati, Giorgio Pietramala e Jacopo Trevisan, questa nuova verità ridimensionerebbe la posizione dei propri clienti, soprattutto il fatto che si possa parlare di omicidio volontario.

