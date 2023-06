Lorenzo Porru è in coma: il ragazzo è stato preso a calci, pugni e cinghiate in spiaggia

Lorenzo Porru, 22enne di Quartu, è in coma da domenica notte: il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, a causa dei calci, dei pugni e delle cinghiate ricevuti nel corso di un violentissimo pestaggio avvenuto nella zona di uno stabilimento balneare nei pressi della spiaggia del Poetto. Il ragazzo è intubato: i medici hanno deciso di mantenere riservata la prognosi. Dopo rapide indagini, il pubblico ministero Rita Cariello e i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato ieri due giovani, anche loro di Quartu. Si tratta di un 22enne e un 31enne: sono accusati di tentato omicidio aggravato e ora si trovano rinchiusi in carcere a Uta.

I carabinieri hanno anche denunciato a piede libero per omissione di soccorso le due ragazze - anche loro quartesi - che sarebbero state con loro e non avrebbero fatto nulla per fermare i picchiatori, secondo le accuse. Stando al racconto dei testimoni, il 22enne sarebbe stato picchiato brutalmente dai due giovani, che poi si sarebbero allontanati lasciandolo in terra sanguinante. Ad assistere al pestaggio, oltre alle due ragazze, c'erano varie persone, alcune intente a pranzare nell'area dei chioschetti. I due aggressori sono stati fermati grazie alle testimonianze di alcuni passanti.

Un'aggressione violentissima, di cui per ora si ignora il movente: Lorenzo Porru sarebbe stato preso a calci in testa quando era ormai già riverso sull'asfalto, privo di sensi. Uno dei picchiatori, descritto con una felpa scura, avrebbe continuato a colpirlo con calci al volto e all'addome, sfilandosi anche la cintura dei pantaloni per sferrare colpi al viso del 22enne con la fibbia.