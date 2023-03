Lorenzo Pucillo, il medico sportivo ucciso a colpi di arma da fuoco

È stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco Lorenzo Pucillo, di 70 anni, medico sociale del Picerno (Lega Pro, Girone C), trovato morto mercoledì scorso in un terreno di sua proprietà a Pescopagano, in provincia di Potenza. Ne sono convinti gli investigatori dopo l’autopsia sul corpo dell’uomo, che non ha lasciato alcun dubbio: Pucillo è stato colpito al torace con un fucile.

Una nuova pista per gli inquirenti che, in un primo momento, avevano pensato si trattasse di un incidente. In particolare, il 70enne aveva riportato le ferite di un presunto scontro con un animale e si era pensato fosse stato aggredito da un bovino. Oggi la svolta.

Il cadavere di Pucillo è stato visto la mattina di mercoledì da un agricoltore della zona che aveva avvertito i carabinieri. Il corpo era poi stato portato in ospedale dove si era subito pensato alle ferite per l’attacco di un capo da bestiame visto che lui allevava bovini nella sua azienda agricola. Ma l’autopsia, disposta dalla Procura, ha cambiato lo scenario.

Il medico legale ha rilevato ferite da arma da fuoco in più punti del torace. Si tratterebbe di ferite provocate da colpi di fucile. Ora le indagini dei carabinieri cambiano, come cambia anche il reato per il quale si indaga, che ora è omicidio volontario. Non è escluso che già nelle prossime ore gli investigatori possano interrogare alcune persone per ricostruire le ultime ore di vita di Pucillo in modo da chiarire anche il movente del fatto.