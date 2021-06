Luana D'Orazio, una festa per i suoi 23 anni e una campagna per la sicurezza sul lavoro in suo nome

Il 30 giugno Luana D’Orazio avrebbe compiuto 23 anni. Per ricordare la giovane operaia di Montemurlo morta in un incidente in fabbrica lo scorso 3 maggio, il suo fidanzato ha deciso di ricordarla organizzando una festa di compleanno per lei, con gli amici di sempre, e ha ideato una campagna social in suo nome per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro. Lo slogan: "Tu sorridi, sorridi sempre", una delle frasi preferite di Luana. Quello che oggi avrebbe dovuto essere un giorno di gioia è inevitabilmente un giorno di dolore e riflessione. E se da un lato Alberto Orlandi ha deciso di organizzare comunque una festa in onore della sua Luana nel loro locale preferito a Quarrata, dall'altro ha voluto che questa giornata fosse anche un'occasione per sensibilizzare le persone e le istituzioni sul problema della sicurezza sul lavoro.

"Voglio creare un momento di riflessione perché nel 2021 non è accettabile perdere la vita lavorando", aveva spiegato nei giorni scorsi, parlando dell'iniziativa. "Voglio che la tragedia che ci ha sconvolto l'esistenza non si perda nel silenzio, non venga dimenticata. Di sicurezza bisogna parlare sempre e in modo serio", aveva detto Orlandi.

L'idea della campagna, ha spiegato oggi Orlandi, è nata parlando con l’amico che gli aveva fatto conoscere Luana. Sui social circola già il messaggio di sensibilizzazione tra i vari contatti degli amici della ragazza:

"Ti scrivo per chiederti un piccolo favore, il 3 maggio è scomparsa una ragazza di 22 anni di nome Luana d’Orazio, morta sul luogo di lavoro inghiottita da un macchinario con le sicurezze manomesse, sicuramente ne avrai sentito parlare a tutti i notiziari, ti scrivo a nome del suo ragazzo e di un carissimo amico, entrambi stanno portando avanti un semplice hashtag che vogliono far diventare qualcosa di concreto, il 30 giugno Luana avrebbe compiuto 23 anni, ci chiedono di poter fare una semplice storia sui social con l’hashtag #TUSORRIDISORRIDISEMPRE , per il giorno del compleanno, libero/a di fare un augurio, condividere la foto (che ti allego) o semplicemente scrivere l’hashtag, sarebbe un piccolo gesto ma importantissimo per Luana e per i suoi cari, che la morte di Luana non sia vana e che sia portavoce di tutte quelle persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro per la mancanza di tutela sulla sicurezza. Nel post o storia essenziale inserire : #tusorridisorridisempre e taggare @albe_orlandi e #clamsy_videomaker (fidanzato e amico). Grazie infinite".

Intanto oggi, ha garantito Orlandi, "sarà un compleanno bellissimo con lo spumante, proprio come voleva lei".