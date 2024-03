Cade nel fiume per scattare una foto con la moglie: "È morto annegato mentre erano tutti lì fermi a guardare"

Si era affacciato sul Po per scattare una foto ai murazzi, i monumentali moli fluviali di Torino. Ma inavvertitamente, ha perso l'equilibrio ed è finito in acqua. È morto così Luca Aghemo, 52enne italiano residente a Rivalta di Torino. Tutto è successo nella prima serata di sabato 16 marzo 2024: i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri lo hanno cercato per oltre un'ora, ma quando il corpo è stato recuperato Luca era già morto. Inutile il lungo tentativo di rianimazione, secondo quanto appreso da Torinotoday sembra che l'uomo non sapesse nuotare.

La tragica scena è avvenuta sotto gli occhi della moglie che si trovava con lui al momento della caduta. Dopo aver appreso della morte del marito è stata colta da un malore e i sanitari hanno dovuto trasportarla in ospedale.

Per cercare di salvare l'uomo un ragazzo bengalese di 23 anni si è tuffato in acqua, ma non è riuscito nel suo intento, finendo anzi per rischiare la vita. I vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori prima che fosse troppo tardi anche per lui. "Ho visto una persona in acqua che andava giù e mi sono tuffato, c’era trambusto ma erano tutti lì fermi a guardare, nessuno faceva nulla" ha raccontato il 23enne a Repubblica, aggiungendo: "Mi dispiace di non essere riuscito a salvare quell’uomo".