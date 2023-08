Luca Brignone: il 25enne italiano morto a Tenerife travolto da un'onda anomala

Una vacanza da sogno che si è trasformata in tragedia. Luca Brignone, venticinquenne italiano di Cuneo, è stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di Tenerife (la più grande delle isole Canarie). Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la fidanzata. La chiamata d'emergenza è arrivata nel pomeriggio di due giorni fa, lunedì 14 agosto 2023. I due fidanzati si trovavano nella zona de Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide quando sarebbero stati travolti da una serie di onde anomale che non gli avrebbero lasciato scampo.

I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo la fidanzata 23enne del ragazzo, ma di lui si sarebbero immediatamente perse le tracce. La giovane è stata trasportata all'ospedale universitario Hospiten Sur in preda a una crisi d'ansia, mentre diversi mezzi di soccorso sono stati mobilitati per cercare il fidanzato scomparso in acqua. Il suo corpo è stato però trovato solo il giorno dopo (martedì 15 agosto), nella stessa zona.

Ed è proprio la fidanzata della vittima, intervistata dal quotidiano La Stampa, ad accusare i soccorsi arrivati in ritardo. Un ritardo che, secondo la ragazza sarebbe costata la vita a Brignone. I genitori del giovane hanno già raggiunto l'isola spagnola, mentre sul suo corpo è stata disposta l'autopsia: per stabilire le cause certe della morte di Luca servirà quindi ancora qualche giorno.

