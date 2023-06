Uccise la fidanzata con 44 coltellate: Luca Delfino uscirà dal carcere il 28 luglio

È stato soprannominato il "killer delle fidanzate", ma è stato condannato solo per un delitto. Luca Delfino, l'ex barista di Genova, responsabile dell'omicidio di Antonella Multari a Sanremo con 44 coltellate, uscirà dal carcere il prossimo 28 luglio, dopo aver scontato una condanna di 16 e 8 mesi.

Il tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il suo ricorso contro il diniego di un ulteriore sconto di pena per buona condotta che gli avrebbe consentito di lasciare la casa circondariale tra due settimane. A pesare, il comportamento di Delfino tenuto nel carcere di Biella, dove il killer avrebbe avuto comportamenti molesti e minacciosi nei confronti di un altro detenuto.

Ma scarcerazione non significa automaticamente libertà: una volta lasciato il carcere, sara' immediatamente trasferito in una Rems (residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza). I giudici hanno riconosciuto che Delfino deve essere seguito in una struttura e deve essere sottoposto a cure che non ha mai ricevuto in carcere. Ha preso atto che "ha chiesto per la prima volta scusa ai genitori della vittima" anche se bisogna capire se sia stato "un pentimento reale e sentito o strumentale". Qui Delfino dovrebbe scontare un periodo di sei anni e mezzo.

Quale struttura verrà scelta, ancora non e' noto, ma sarà molto probabilmente quella di Prà, dove Dellfino ha chiesto di essere trasferito per restare vicino alla famiglia.