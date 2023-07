Il "killer delle fidanzate" uscirà dal carcere a fine luglio

Luca Delfino uscirà dal carcere il prossimo 28 luglio e dovrà trascorrere altri 6 anni e mezzo in una struttura Rems (Residenza per le misure di sorveglianza) di Villa Caterina, a Genova Pra', visto che per i giudici è ancora socialmente pericoloso. Le Rems sono le residenza per le misure di sorveglianza che hanno sostituito gli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari). Sono strutture in cui le misure di sicurezza non sono come quelle di un carcere. Cosa che sta facendo preoccupare i residenti e i familiari della vittima.

I familiari di Delfino potranno tuttavia fargli visita una volta al mese. Il tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il suo ricorso contro il diniego di un ulteriore sconto di pena per buona condotta che gli avrebbe consentito di lasciare la casa circondariale tra due settimane. A pesare, il comportamento di Delfino tenuto nel carcere di Biella, dove il killer avrebbe avuto comportamenti molesti e minacciosi nei confronti di un altro detenuto.

Chi è Luca Delfino

È stato soprannominato il "killer delle fidanzate", ma è stato condannato solo per un delitto. L'ex barista di Genova, responsabile dell'omicidio di Antonella Multari a Sanremo con 44 coltellate, lascerà il carcere, dopo aver scontato una condanna di 16 e 8 mesi.

Delfino nel 2006 era stato accusato anche del delitto di un'altra donna, Luciana Biggi (fu trovata con la gola tagliata in un vicolo di Genova il 28 aprile dello stesso anno), un'altra ex fidanzata: fu però processato e assolto "per non aver commesso il fatto". Bruna Biggi, sorella gemella, continua ancora oggi ad avere paura.

Paura e rabbia

La sorella di Bruna, in un’intervista al Corriere della Sera, non teme che l’uomo fugga dalla struttura Rems, anzi: "È troppo furbo per fare un errore del genere, rischiando di tornare in carcere. Penso che rimarrà nella Rems fino a quando gli tocca e farà il bravo come ha fatto in carcere, godendo di tutti gli sconti di pena. Quello non è un soggetto che cambia e il carcere non lo ha certo migliorato".

E Biggi incalza, sottolineando la natura "predatoria" dell'ex barista di Genova: "Resta comunque un predatore sessuale che annusa soprattutto dove ci sono donne sole o deboli e, quando troverà il momento buono, potrebbe tornare a colpire".