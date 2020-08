Tragico schianto in tangenziale, la Panda è un ammasso di lamiere: morto vigile del fuoco

Non ha avuto scampo, troppo gravi le ferite riportate. Incidente in tangenziale a Bologna: è morto un vigile del fuoco, si chiamava Luca Fini e aveva 56 anni. Era alla guida della Panda coinvolta in un brutto schianto stamane sulla tangenziale del capoluogo emiliano, dove un camion ha provocato un tamponamento a catena. Fini era un vigile del fuoco del comando di Bologna.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Quartiere Lame verso la A1 Milano-Napoli. Probabilmente l'autista del tir, illeso, non ha frenato in tempo perché non si è accorto che le auto davanti a lui stavano rallentando. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Feriti gli altri conducenti ma in condizioni lievi.