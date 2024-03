Luca Furcas, il medico di 37 anni investito e ucciso da un ubriaco mentre fa jogging nel cuore di Roma

Stava facendo jogging intorno all'ora di cena di martedì 19 marzo a Villa Borghese (Roma), quando un 26enne di origini rumene al volante di un Suv elettrico l'ha travolto senza lasciargli scampo. È morto così, investito da un uomo risultato in stato d'ebbrezza, Luca Furcas, 37 anni, medico specializzando all'università La Sapienza.

Mentre correva Furcas non aveva con sé i documenti, per cui gli agenti di polizia della stazione Parioli sono stati costretti ad identificare la vittima tramite il suo cellulare: hanno contattato alcuni colleghi e poi i familiari che vivono in Sardegna e che oggi, 21 marzo, sono arrivati a Roma per il riconoscimento ufficiale.

L'uomo che lo ha investito era sotto l'effetto di alcol

Il 26enne alla guida del Suv, una Bmw I4 elettrica, proveniva da piazza Brasile quando ha travolto la vittima.portato al Policlinico Umberto I per i controlli, il giovane è risultato positivo all'alcol test, con un tasso superiore allo 0.8. Lo riferisce RomaToday, che riporta i controlli sugli etilometri fatti dalla polizia locale dall'inizio dell'anno: su un totale di 2600 automobilisti controllati, sono già state sequestrate 300 patenti.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di alcuni passanti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. A quanto si apprende finora l'auto, presa a noleggio, viaggiava con ogni probabilità ben oltre il limite di 30 chilometri orari consentiti in quel tratto. Il 26ennne è stato denunciato per omicidio stradale. La seconda morte in strada di un pedone a Roma in 24 ore, l'ottava dall'inizio dell'anno.