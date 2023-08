Barricato in casa da 24 ore: "Ho molte armi" e minaccia il suicidio

Stallo completo a Cordovado, in provincia di Frosinone, dove da oltre 24 ore un uomo di 55 anni, Luca Orlandi, si è barricato in casa e non intende aprire alle forze dell'ordine. L'ingegnere, asserragliato dalla mattina di mercoledì 30 agosto, è in possesso di alcuni fucili e forse anche di una pistola. Negoziatori e carabinieri stanno cercando di convincerlo ad arrendersi, ma dopo un'intera notte la trattativa non è arrivata a un punto di svolta. L'obiettivo delle forze dell'ordine resta quello di convincere l'uomo, che di fatto da quasi due anni e mezzo non esce di casa se non in casi eccezionali, a consegnarsi senza dover fare irruzione.

Barricato in casa a Cordovado: i video su YouTube

Nel frattempo il 55enne ha postato diversi video sul suo canale YouTube, in cui spiega di comprendere di essere in una situazione senza uscita. In uno dei filmati l'uomo si rivolge a "Marco", probabilmente un negoziatore, in un altra a un "maresciallo", in quelli che sembrano dei tentativi di instaurare un dialogo. "Tu dici che hai, voi avete delle esigenze, siete entrati qui, fino a ieri che cos'è successo, chi è stato messo in pericolo, avete sgombrato tutto, come se non avessi capito cosa sarebbe successo, ma secondo te se avessi voluto fare qualcosa con quelle armi, se rappresentassi un qualunque pericolo, non sarebbe stato ieri il momento, o fino a ieri, fino a questa mattina?", dice.

Rivolgendosi sempre a "Marco" dice che "non ha una voce da stupido e non dice cose da idiota". "Tu sei calmo - continua il monologo - e io sono ancora più calmo. Ora, quello che dovevi capire prima di spegnere la luce, di entrare, arrivare e spegnere la luce, non si sente un c... di quello che dici, tra l'altro c'è troppo rumore di droni. I padroni del cielo. Dovresti riuscire a capire, se sei un abile interlocutore, quale sarebbe la tua posizione mentale se fossi al mio posto. È un po' tutto questo il gioco per me, tu sei entrato a casa mia, nella mia vita, dicendo delle bugie inenarrabili, sapendo qual è la situazione".

Nelle frasi, a volte confuse, Orlandi fa riferimento ad un altro episodio simile, di un uomo barricato in casa che aveva reagito alle forze dell'ordine: "La tua ignoranza, non è giustificazione, sai perché voglio che tutti abbiano a disposizione quello che succederà. Avete deciso che, altrimenti, usate il megafono la prima cosa che ha detto qualcuno, ha detto, sì, perché non vogliamo chiamare i giornalisti, chiamateli i giornalisti. Senti quanto è pacata la mia voce considerato che tu sei venuto a spegnermi la vita. Marco, allora facciamolo sapere a tutti, di questa nostra trattativa. Considerato il vostro esordio, mi avete dato tutte le motivazioni per non credervi".

"Nessuno è mai stato messo in pericolo da me - aggiunge in un altro filmato - ma il motivo per cui io sono prontissimo ad andarmene è che ho maturato, grazie a voi, grazie a ciò che rappresentate, non a te personalmente, ma a me personalmente. D'ora in poi nessuno avrà nessun segreto. Dovresti capire questa cosa e dovresti capire cosa faresti tu al mio posto. Ti fideresti, Marco? Ti lascio un po' di tempo per pensarci. Nel momento in cui voi andaste via, nel momento in cui questo si concludesse, nel modo che vi ho già detto, in cui si concluderà, tu andrai via, andrai a vedere i tuoi familiari con un innocente sulla coscienza".

"Marco tu pensi di andare in paradiso - conclude - io no, penso di rimanere nella vita di chi questo lo ha causato. Se voi avete tutela per la procedura al di sopra della vita umana, non so cosa dirti. Non so cos'altro dirti, se non ricordati quando questo toccherà a te. Perché prima o poi toccherà anche a te".

Chi è Luca Orlandi, ex ingegnere "autorecluso"

Si chiama Luca Orlandi il 55enne che da mercoledì 30 agosto si è barricato in casa a Cordovado. È un ingegnere, originario di San Donà di Piave, in provincia di Venezia e, secondo quanto ha dichiarato lui stesso in alcuni video pubblicati su YouTube, vive da "autorecluso" da oltre due anni. Tutto è iniziato quando l'uomo è uscito di casa con una pistola, non è ancora chiaro se giocattolo o vera, ed è partita la chiamata al 112. Non avrebbe minacciato nessun passante in centro a Cordovado come emerso in un primo momento, e come hanno sottolineato i carabinieri del comando provinciale di Pordenone.

La trattativa prosegue ormai da 24 ore. I negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincere l'uomo a uscire di casa, considerando il pericolo che corre avendo con sé due fucili, una pistola e 500 cartucce. Armi regolarmente dichiarate, ma che stavano per essere sequestrate in quando Orlandi non ha sostenuto la visita periodica per il rinnovo del porto d'armi. L'uomo era stato avvisato nei giorni scorsi che avrebbe dovuto consegnare le armi in quanto non aveva più il diritto a detenerle non avendo consegnato in Questura il certificato di idoneità psicofisica. In passato aveva già dato segni di squilibrio, come testimoniato da diversi esposti dei vicini di casa. Nella palazzina dove si è asserragliato l’uomo, sono state staccate le utenze di luce e gas, per scongiurare rischi per l'occupante dell'appartamento e per le forze dell'ordine. Nella via sono stati chiusi i negozi e tutte le persone che si trovavano nella palazzina sono state evacuate. Le forze dell'ordine hanno disposto un perimetro intorno allo stabile, nel caso in cui fosse necessario fare irruzione.

