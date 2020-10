Luca, 23enne scomparso da due giorni: è uscito di casa ed è sparito nel nulla

Il giovane, Luca Oscar Alagna, di Marsala, si è allontanato mercoledì scorso dall'abitazione in cui vive con la famiglia, senza farvi più ritorno. Le forze dell'ordine hanno messo in moto la macchina delle ricerche

Sono ore di apprensione per la famiglia di Luca Oscar Alagna, un ragazzo di 23 anni di Marsala, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Il giovane si è allontanato dall'abitazione in cui vive con la propria famiglia senza dare più notizie. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari che hanno avvisato i carabinieri.

Marsala, scomparso Luca Oscar Alagna

Al momento dell'allontanamento il giovane indossava con un pantalone di tuta color blu, una felpa con cappuccio di colore grigio e un giubbotto smanicato di colore blu, scarpe bianche e un berrettino di colore verde.

Le persone che fossero venute in contatto con Luca Oscar Alagna o che l'avessero visto e possono fornire notizie utili al suo ritrovamento possono contattare le forze dell'ordine. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia Municipale hanno già avviato le ricerche.