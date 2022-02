Difende la mamma dall'ex violento, Luca muore accoltellato: era una giovane star di TikTok

Nel tentetivo di difendere la madre dall'ex compagno che la stava strangolando, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una coltellata alla gola. La vittima è Luca Pisciotto, un giovane originario di Agrigento ma residente a Liegi, in Belgio, dove il giovane si era trasferito da anni insieme alla famiglia. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Jupille, rue Bois de Breux di Liegi: il 22enne avrebbe cercato di sottrarre la madre, Maddalena Sorce, dall'attacco violento dell'ex compagno Pietro Randazzo che stava per strangolarla. Durante il gesto estremo il ragazzo è stato colpito alla gola da un'arma da taglio da Randazzo, che dopo il delitto si è dato alla fuga, per poi consegnarsi alle autorità e confessare tutto.

Secondo quanto riportano i giornali locali, Randazzo, 35 anni si era recato a casa di Sorce, 44, per l'ennesimo chiarimento. Tuttavia, la discussione è degenerata e l?uomo ha provato a strangolare la donna, la quale è scappata da una vicina. A quel punto, Randazzo ha accoltellato il ragazzo, intervenuto per difendere la madre. In passato, l?uomo era stato denunciato per atti violenti.

Luca, appassionato di musica e danza, era molto conosciuto sui social, soprattutto su TikTok, dove era conosciuto con il nickname ?Luca Itvai? ed era seguito da oltre 1,5 milioni di follower.