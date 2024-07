Abusi sessuali su una paziente, respinto il patteggiamento per Luca Richeldi

Niente patteggiamento per Luca Richeldi. Nella mattina di oggi, mercoledì 3 luglio, il gup di Roma ha respinto la richiesta avanzata dai legali del medico, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente. Il giudice non ha ritenuto congrua la pena a 10 mesi e 20 giorni riconvertita in pena pecuniaria di 49 mila euro che aveva ottenuto l'ok della Procura, rinviando tutto al prossimo 18 settembre, quando la difesa dovrà decidere se procedere con l’udienza preliminare o con il rito abbreviato.

Immediata la reazione dell’avvocato Ilaria Barsanti, legale di Luca Richeldi: "Il patteggiamento sarebbe stata la soluzione migliore perché penalizzante per il mio assistito ma sicuramente non dannosa per la parte offesa; inoltre avrebbe consentito di evitare ad entrambi un lungo e doloroso percorso processuale. Ragioneremo con calma sulle nostre future determinazioni".

Richeldi è accusato di violenza sessuale aggravata dal rapporto medico-paziente. La donna che lo ha denunciato, una giornalista ha raccontato di aver subito le violenze dopo una visita con il primario, che una volta concluso l'iter medico le avrebbe messo le mani addosso: "In quel momento non sono stata in grado di reagire, mi sono bloccata. Ora sto seguendo un percorso con una psicologa, mi è servito del tempo per denunciare. Per fortuna la legge consente alle vittime di violenza di avere un anno di tempo, ci vuole tutto per metabolizzare molestie e violenze sessuali".