"Nessuna grave malattia" per Luca Ruffino, il presidente di Visibilia morto suicida

Non ci sarebbe una grave malattia tra le cause che hanno portato il presidente di Visibilia Editore Luca Giuseppe Reale Ruffino a decidere di compiere un gesto estremo. È quanto risulta dai primi accertamenti svolti nell'ambito dell'indagine sulla sua morte. Il manager, morto suicida a 60 anni sabato sera, avrebbe avuto solo piccoli problemi di salute, ma nessuna malattia grave, né fisica né mentale. Ruffino, come si apprende da fonti giudiziarie, sarebbe apparso molto abbattuto nel corso degli ultimi giorni. La sua compagna, che si trovava in vacanza in Sardegna, sentendolo particolarmente giù di morale al telefono, si era preoccupata e aveva avvisato uno dei suoi figli.

Proprio il giovane, che non riusciva a rintracciarlo, aveva poi ritrovato il corpo nella casa di Milano. Ruffino avrebbe lasciato diversi biglietti di scuse, alcuni diretti ai propri familiari, altri a colleghi e condomini. In nessuno farebbe riferimento a Visibilia. Il manager, in ogni caso, non risultava indagato nell'ambito dei vari fascicoli d'inchiesta legati a Daniela Santanché. Entro mercoledì verrà eseguita l'autopsia sul corpo.

Chi era Luca Giuseppe Reale Ruffino

Conosciuto nel mondo della finanza milanese, Ruffino era dal 1987 amministratore delegato di Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano che gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa. Ma da ottobre scorso era anche entrato nell'azionariato di Visibilia - la società editoriale fondata dalla ministra del turismo, Daniele Santanché - con il 12,94% del capitale, oltre a un 8,78% detenuto da Sif Italia - assumendone la presidenza.

Manager di grande esperienza - con un passato anche il FerrovieNord, Fiera Milano e Milano Serravalle Engeenering -, giovedì scorso il 60enne aveva partecipato all'ultimo consiglio d'amministrazione di Visibilia. Sulla sua morte la procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, un passaggio necessario per compiere accertamenti come l'autopsia, ma anche per cercare di fare luce su come è avvenuto il suo decesso.

