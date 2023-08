Tutto quello che sappiamo (finora) sulla morte di Luca Ruffino

La telefonata alla moglie, poi poche righe scritte in bigliettini per i suoi cari. Il figlio che, preoccupato non avendo notizie, lo cerca a casa e lo trova privo di vita. Resta un mistero - più per i motivi che per la dinamica - la morte di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il manager 60enne trovato senza vita nella tarda serata di sabato nel suo appartamento di via Spadolini, a Milano. Ruffino aveva festeggiato i 60 anni lo scorso 24 luglio. Si sarebbe ucciso col un colpo di pistola in camera da letto.

Quello di Luca Ruffino è un nome noto. Era dal 1987 amministratore delegato di Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano che gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa.

Da ottobre scorso era anche entrato nell'azionariato di Visibilia - la società editoriale fondata dal ministro del Turismo, Daniele Santanché - con il 12,94% del capitale, oltre a un 8,78% detenuto da Sif Italia, assumendone la presidenza.

Secondo i primi accertamenti della polizia, l'arma utilizzata era regolarmente detenuta e nei fogli si farebbe riferimento a motivi personali. Non è chiaro se avesse problemi di salute. Nessun passaggio sulle inchieste legate proprio a Visibilia e al ministro Santanché - per cui pare non fosse mai stato ascoltato.

Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio in relazione alla morte di Ruffino. Un atto dovuto, necessario anche per compiere accertamenti come l'autopsia.

Da Visibilia editore una stringata nota stampa per esprimere cordoglio: "Si stringe nel dolore alla famiglia del Dott. Ruffino. Il Consiglio di amministrazione della società - si legge ancora - si riunirà appena possibile per deliberare, ai sensi di statuto e di legge, in merito alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore, alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi di statuto e al conferimento delle opportune deleghe. Si ricorda che il consiglio di amministrazione aveva recentemente conferito poteri di gestione operativa della società anche al Consigliere delegato Dott. Alberto Campagnoli".

