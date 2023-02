Luca Volpe trovato morto: cinque anni fa aveva ucciso il nonno

Luca Volpe è stato trovato morto nella sua cella. Il giovane di Cantù (Como), 31 anni, stava scontando una pena di 30 anni di reclusione nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Nel 2018 aveva ucciso il nonno a coltellate.

Le cause del decesso restano da chiarire. La Procura di Imperia ha disposto l'autopsia sul cadavere, fissata per venerdì all'ospedale del capoluogo. Si cercherà di capire se avesse assunto droghe. Qualche giorno fa Volpe era stato messo in isolamento.

Cinque anni fa Luca Volpe uccise a Vighizzolo, una frazione di Cantù, il nonno materno (che lo aveva cresciuto e con cui viveva): l'omicidio risale al 16 marzo 2018 in seguito a una lite scoppiata dopo che l'anziano aveva scoperto che il nipote faceva nuovamente uso di droga. Il rimprovero avrebbe fatto scattare la furia cieca dell'allora 27enne che aveva reagito accoltellando il nonno e poi scappando in auto.

Il corpo senza vita di Giovanni Volpe, 78 anni, era stato trovato dal figlio, che aveva dato l'allarme facendo scattare subito le ricerche. I sospetti dei carabinieri si erano concentrati subito sul nipote, un ragazzo problematico, individuato poco dopo in un motel a Novedrate. In seguito era stato condannato a 30 anni di carcere (il massimo della pena con rito abbreviato).