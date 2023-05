Studentessa violentata dai calciatori: chiesto il processo per Lucarelli e Apolloni

A processo per violenza sessuale. Lo ha chiesto la Procura di Milano per i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, Federico Apolloni e altri tre ragazzi.

Gli indagati sono accusati di aver violentato una ragazza statunitense di 22 anni, studentessa a Milano, dopo una serata in discoteca. Secondo gli investigatori della squadra mobile di Milano, guidata da Marco Calì, e i video trovati sugli smartphone dei giovani, il presunto stupro di gruppo risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022, in un appartamento di Porta Romana. A chiedere il rinvio a giudizio la pm Alessia Menegazzo con l'aggiunto Letizia Mannella. L'udienza è stata fissata dal giudice per l'udienza preliminare Roberto Crepaldi per il prossimo 13 giugno.

Alcuni dei ragazzi potrebbero chiedere di essere processati con rito abbreviato (che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena). Lucarelli e Apolloni, che sono stati agli arresti domiciliari dallo scorso 20 gennaio per circa tre settimane, si sono sempre professati innocenti. La misura cautelare era stata poi revocata dal tribunale del Riesame che per entrambi ha disposto l'obbligo di dimora a Livorno, con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8.