Lucia, la bimba morta nel giorno nel suo compleanno: in ospedale con vomito e mal di testa

Una bambina di 11 anni è morta all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dopo essere stata ricoverata con mal di testa e vomito. La piccola, originaria di Ponticelli, un quartiere di Napoli situato nella zona orientale della città, è deceduta dopo quattro giorni di agonia. Ora andrà fatta chiarezza su cosa è accaduto. Per questo la procura, dopo la denuncia dei genitori alle forze dell'ordine, ha aperto un'inchiesta disponendo l'autopsia sulla salma della piccola e il sequestro della cartella clinica.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 22 ottobre e si è conclusa il 26 ottobre, con il decesso della bambina, sul quale ora la magistratura vuole vederci chiaro. Secondo quanto emerso finora, la bimba era arrivata al pronto soccorso con un forte mal di testa e vomito. Dopo un primo miglioramento grazie alla somministrazione di un antinfiammatorio, era rientrata a casa con i genitori. A distanza di 24 ore, però, era stata riportata in ospedale in ambulanza, di nuovo alle prese con vomito e dolori alla testa.

Ricoverata in rianimazione con problemi respiratori che erano nel frattempo sopraggiunti, è stata sottoposta ad una tac che avrebbe svelato un edema cerebrale diffuso: a quel punto è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate, fino a quando non c'è stato più nulla da fare: la bimba è morta alle 15 del 26 ottobre. Sono tanti i messaggi pubblicati in questi giorni per Lucia, morta nel giorno del suo compleanno. "Dai tanta forza a tua mamma che ne ha tanto bisogno", scrive la zia Emanuela.

