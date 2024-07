Lucia Cipriano soffocata e fatta a pezzi nella vasca, pena ridotta per la figlia Rosa

Condanna ridotta in appello per Rosa Fabbiano, la donna riconosciuta colpevole di avere ucciso nel 2022 la madre 84enne Lucia Cipriano nella sua casa di Melzo (Milano). In primo grado era stata condannata a 26 anni, adesso ridotti a 20. I giudici della corte di assise d'appello di Milano hanno riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, come aveva chiesto la procura generale.

Lucia uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno dalla figlia

Lucia, secondo quanto ricostruito, è stata strangolata nella vasca da bagno. Poi la figlia ha mutilato il cadavere e lo ha sigillato con il telo nella vasca. La data della morte è da collocare qualche settimana prima del ritrovamento dei pezzi di cadavere, cioè del 26 maggio 2022. L'imputata non aveva parlato di quanto commesso con nessuno, finché una delle due sorelle è andata a far visita alla madre. Solo allora la donna, dopo aver impedito alla parente di entrare nel bagno dell'abitazione, è crollata e le ha chiesto di accompagnarla in caserma.

Il movente del delitto è da ricercare, secondo quando detto dal pubblico ministero poco dopo l'arresto della donna, nella "situazione non proprio di serenità o soddisfazione per la propria vita quotidiana" che conduceva all'epoca dei fatti. Oltre alla distanza di una delle sorelle e al rapporto difficile con il marito disabile, Fabbiano aveva anche iniziato a occuparsi dell'anziana madre, in una "condizione di estremo disagio".

Per l'avvocato Roberta Ligotti, che difende la donna, "non ci sono prove" dell'omicidio. Per il legale il disfacimento del cadavere potrebbe essere successivo a una morte naturale dell'anziana. "La figlia - ha ricostruito in aula - non è capace di accettare la propria perdita e si scatena l'inferno". Fabbiano "si sente colpevole perché è l'unica che si è preoccupata della madre". Un aspetto, questo, sottolineato anche dal procuratore generale Francesca Nanni, che ha ricordato che "rispetto alle altre sorelle, l'imputata si è fatta carico di una cosa difficilissima, perché la cura degli anziani in quelle situazioni è atroce. Deve essersi trovata molto sola".