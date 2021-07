Lucia Mantione, strangolata nel 1955: dopo 66 anni potrà finalmente avere un funerale

Ha dovuto aspettare 66 anni per avere finalmente un funerale. La piccola Lucia Mantione aveva solo 13 anni quando morì. Scomparsa improvvisamente da casa il 6 gennaio 1955, il suo cadavere fu ritrovato dopo tre giorni di ricerche in un casolare a un chilometro da Montedoro, il paesino di circa 1500 anime in provincia di Caltanissetta dove viveva con la famiglia. "Luciedda", così era conosciuta in paese, fu strangolata, probabilmente nel tentativo di ribellarsi a un tentativo di stupro.

All'epoca, il parroco di Montedoro applicò rigidamente il principio che vietava il rito funebre in caso di morte violenta e Lucia Mantione fu sepolta senza che nessuno potesse darle un ultimo saluto in chiesa.

Montedoro però non ha mai dimenticato la piccola "Luciedda". La sua memoria è sempre stata tenuta viva dagli abitanti del paese, che non hanno mai smesso di chiedere verità, giustizia e rispetto per lei.

A distanza di 66 anni il caso di Lucia Mantione è ancora un giallo e chi ha ucciso la ragazzina di Montedoro non ha ancora né un volto né un nome. La Procura di Caltanissetta ha recentemente riaperto il caso e i resti di Lucia Mantione stati riesumati per un esame medico-legale e per l'estrazione del dna. In questa occasione sono stati organizzati i funerali che a suo tempo le furono negati. Le esequie di Lucia Mantione si terranno nel pomeriggio del 28 luglio, con la presenza della salma, nella parrocchia di Santa Maria del Rosario.

L'omicidio ancora irrisolto di Lucia Mantione

Rita Pedditzi della trasmissione di Rai Radio 1 L'inviato speciale aveva raccontato il femminicidio di Lucia Mantione, raccogliendo le testimonianze di chi l'ha conosciuta e ricorda cosa successe in quei tragici giorni del 1955 e intervistando Calogero Messana, che alla storia di Montedoro ha dedicato un blog e che a lungo ha condotto ricerche sul caso di "Luciedda".

"La famiglia di Lucia è una famiglia di zolfatai, suo padre lavorava in miniera. Era una famiglia povera. Questa ragazza a 13 anni si prestava anche a fare qualche piccola commissione per le famiglie benestanti – aveva ricordato Messana - La sera del 6 gennaio 1955 era uscita per andare a comprare una scatola di fiammiferi e non è più tornata a casa. Dopo qualche ora si è sparsa la voce che era successo qualcosa. I fratelli e i vicini si sono messi subito a cercare. L'hanno trovata il 9 gennaio in un casolare abbandonato. Strangolata, molto probabilmente per difendersi da un tentativo di violenza".

La trasmissione di Rai Radio 1 intervistò anche Rosanna, l'amica dei giochi di Lucia. "Era bella, stupenda", aveva ricordato la donna parlando dell'amica di infanzia. "Quella sera all'improvviso scoppiò il panico in paese. 'Tutti i bambini a casa'. Ma Lucia a casa non è più tornata ed è stato un dolore immenso per tutti i paesani".