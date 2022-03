Lucia Raso, svolta nelle indagini: il fidanzato è indagato per omicidio

Potrebbe essere arrivata la svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Raso, la ragazza veronese di 36 anni, deceduta il 23 novembre scorso a Landshut, in Germania, dopo un volo dalla finestra dell'abitazione del fidanzato. A finire sul registro degli indagati della Procura di Verona, con l'accusa di omicidio volontario, è proprio il compagno della giovane italiana, il 37enne Christian Treo. Fin da subito l'uomo aveva negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, sostenendo di aver visto Lucia cadere da sola dalla finestra del suo appartamento.che il 37enne condivideva con altri due uomini. Il pm Stefano Aresu sembra aver raccolto dei gravi indizi nei confronti di Treo, anche se al momento sono stati divulgati. Il magistrato è in attesa dell'esito di alcuni accertamenti effettuati in Germania, poi potrà chiudere le indagini.

La famiglia di Lucia Raso ha sempre ritenuto lacunosa la versione rivelata agli inquirenti dal 37enne: uomo aveva raccontato che poco prima della caduta della 36enne era uscito dalla stanza per parlare con alcuni amici, e che al rientro l'aveva vista, carponi sul davanzale, lanciarsi nel vuoto. Secondo il racconto di Treo la 36enne sarebbe stata ubriaca, ma le analisi tossicologiche non hanno evidenziato tassi alcolici elevati nel sangue della vittima. Inoltre, c'è un altro comportamento che ha indotto la famiglia Raso a dubitare del ragazzo: Treo non ha avvisato subito i familiari della tragedia, ad avvertire i genitori della ragazza è stata la polizia municipale di Verona, soltanto 20 ore dopo la morte di Lucia.Il 37enne si era giustificato dicendo di non aver potuto telefonare in quanto aveva il telefono sotto sequestro e che aveva potuto avvertire soltanto i suoi genitori, visto che ricordava a memoria soltanto il loro numero.