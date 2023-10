Operaio di 76 anni investito e ucciso in autostrada: morti sul lavoro, strage senza fine

Incidente mortale sul lavoro sulla A12 in Liguria giovedì sera intorno alle 19.30. All'altezza del chilometro 57 in località Campo tra Deiva Marina (La Spezia) e Moneglia (Genova) è morto investito da un'auto un operaio di ben 76 anni. Si chiamava Luigi Bernardini, era originario di Fosdinovo (Massa Carrara). Lavorava come guardiano di un cantiere mobile per una ditta esterna della concessionaria del tratto.

Un attimo di disattenzione, è finito tutto così. In base a una prima ricostruzione, Bernardini sarebbe stato centrato in pieno mentre attraversava la carreggiata ed è morto sul colpo. Sul posto gli uomini e i mezzi del 118 e l'automedica di Lavagna ma i tentativi di soccorso sono risultati inutili. L'impatto è stato devastante. Alla polizia stradale sono affidate la ricostruzione dell'incidente e le indagini.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul luogo dell'ennesima tragedia sul lavoro anche i vigili del fuoco di Brugnato. L'autista del mezzo investitore è stato estratto dalle lamiere: sotto choc, è stato trasportato all'ospedale di Lavagna. Non sarebbe in pericolo di vita. L'autostrada è stata chiusa fino a notte per permettere tutti i rilievi.

