Marito e moglie muoiono insieme poche ore dopo il matrimonio della figlia

Se ne sono andati insieme, come hanno sempre vissuto. Sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro Luigi Bina, 90 anni, e la sua compagna di vita Angela Benecchi, che di anni ne aveva 84. I due si sono spenti nei giorni scorsi a Nerviano, nel Milanese, poche ore dopo il matrimonio della figlia. Luigi Bina è deceduto lo scorso lunedì sera, quasi che avesse voluto aspettare il sì dell'unica figlia. Angela se n'è andata la mattina dopo, mentre in casa si preparava il funerale del marito, che negli ultimi mesi aveva condiviso con lui anche la malattia.

I coniugi erano entrambi molto conosciuti a Nerviano, dove per anni la famiglia Bina ha gestito un negozio di calzature. Luigi si dedicava anche alle attività dell'oratorio parrocchiale, cantava nel coro della chiesa e recitava in una compagnia teatrale dialettale. "Sei stato un padre, un fratello maggiore e un amico - è il ricordo che la onlus Collage ha dedicato al 90enne -. Sentiremo la tua mancanza, Luigi. A noi piace pensare che hai preso per mano la tua amata Angela, per varcare insieme la soglia della speranza".

