"C'è un'auto nella scarpata": così è morto l'imprenditore Luigi Campana

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Luigi Campana, l'imprenditore di 48 anni di Pomigliano d'Arco (Napoli) morto in seguito a un drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo in località Torcino di Ciorlano, in provincia di Caserta. In base a una prima ricostruzione, Campana avrebbe perso il controllo della sua Audi A2, per cause ancora in corso di accertamento, uscendo di strada e finendo in una scarpata. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la vettura nella scarpata sottostante. Inutili i soccorsi.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno verificando le possibili cause dell'incidente mortale. Decisivo sarà anche l'esame autoptico, per stabilire le cause del decesso e per chiarire se l'imprenditore abbia avuto un malore mentre era alla guida.

Intanto, numerosi sono i messaggi di cordoglio per Luigi. Un uomo benvoluto da tutti, solare e sempre sorridente.