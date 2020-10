Luigi Celentano (Giggino Wifi), c'è la prima vera svolta dopo tre anni di buio: "È lui"

Luigi Celentano è vivo: la madre ne è certa, il giovane uomo che beve un caffè al bancone del bar è proprio lui, "Giggino Wifi", scomparso misteriosamente nel nulla tre anni fa a Meta di Sorrento.

Luigi Celentano (Giggino Wifi) è stato ritrovato?

E' stato un telespettatore novarese di "Chi l'ha visto?" a mettere tutto in moto. Ha riconosciuto Celentano quando il giovane è andato nel suo negozio nella città piemontese, poi avendolo visto entrare in un bar poco distante ha chiesto di poter esaminare i video di sorveglianza del bar. E ha inviato quel video alla redazione del programma condotto da Federica Sciarelli. Le immagini sono state mostrate alla madre, che dice di averle viste e riviste "per ore". Le movenze, i gesti, il profilo: ne è sicura, è suo figlio. "Molto dimagrito, ma è lui", ha assicurato. “Se non è lui è un sosia che si muove esattamente come lui”.

"Poterlo anche incontrare sarebbe la cosa più bella del mondo. Adesso avrebbe tanti amici" conclude la madre. Il giovane del video può farsi avanti? L'appello accorato della famiglia ora ha basi più concrete che mai.

“Giggino Wi-Fi”: “Si muove anche come lui”. Ecco il video in cui la mamma ha riconosciuto Luigi, mandato da uno spettatore di #Novara. Lo vediamo insieme a lei in studio in diretta a #chilhavisto pic.twitter.com/YfFdo0GyCL — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 7, 2020

La scomparsa di Luigi Celentano

Il 19enne di Meta di Sorrento nel 2017, in seguito secondo alcune testimonianze ad alcune minacce da parte di bulli del paese, si era allontanato da casa senza farvi più ritorno. Luigi avrebbe rotto la scheda del telefono, spezzandola, prima di lasciare casa: "Ho paura", avrebbe detto. Poi era andato dallo zio, a cui avrebbe offerto 20 euro per farsi trasportare lontano: "Qualcuno mi vuole uccidere", gli avrebbe detto all'epoca. Non se ne è mai più saputo nulla.

Non ci sono mai stati concreti sviluppi nelle indagini, non si è mai arrivati alla verità. La famiglia non ha però comprensibilmente mai smesso di sperare che Luigi sia ancora vivo, lontano da Meta.

Una segnalazione era arrivata alcuni giorni fa dall'Emilia. "Mi ha detto 'vengo da Milano e mi chiamo Giggino Wifi'": Era Luigi Celentano l'uomo conosciuto dal marito di una spettatrice a Modena, presso un distributore di benzina in tangenziale? L'uomo sostiene che la somiglianza ci sia. Il giovane disse di chiamarsi "Giggino Wifi", e ha raccontato di vivere a Milano: "Aveva capelli corti castani. Secondo me è Luigi". Il video di Novara dà nuove speranze.