Luigi Floretta: cos'è successo all'uomo morto dopo un intervento dal dentista?

La tragedia di Luigi Floretta, il dipendente 45enne della sede Rai di Bolzano morto dopo un'operazione dentistica, ha lasciato sconvolta sia la comunità bolzanina che quella bresciana, dove l'uomo è stato ricoverato dopo il malore che gli è risultato fatale. "Vogliamo sapere cosa è successo, non riesco a credere che sia morto": sono le parole della moglie di Floretta, Annalisa. Le indagini sono scattate immediatamente dopo il decesso dell'uomo e sono coordinate dalla procura di Brescia, che ha disposto anche l'autopsia. Nel frattempo i Nas (i nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri) hanno effettuato un sopralluogo nello studio dentistico in cui si era recato il 45enne e hanno sequestrato la sua cartella clinica.

Secondo quanto emerso finora, Luigi Floretta doveva fare un'estrazione di alcuni denti, operazione preparatoria all'installazione di una protesi. L'intervento era stato programmato da più di due mesi, ma qualcosa è andato storto. Una volta terminato l'effetto della sedazione, l'uomo avrebbe accusato un malore, ed è stato portato dallo studio dentistico direttamente all'ospedale Civile di Brescia: era già in condizioni gravissime quando è stato ricoverato, martedì scorso. Il 30 giugno, poi, la morte nel reparto di rianimazione.

Cosa è successo? Andrà fatta chiarezza: per questo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Agli inquirenti la moglie avrebbe spiegato che il marito, dovendo fare alcune estrazioni con successivo impianto, aveva scelto la clinica bresciana proprio perché praticava la sedazione e non la tradizionale anestesia locale. Già effettuato un sopralluogo dei carabinieri dei Nas nella clinica, così come sono stati disposti sia il sequestro della cartella clinica sia l'autopsia, come detto. C'è da capire se l'uomo avesse qualche allergia ai farmaci utilizzati per la sedazione o al materiale utilizzato per l'impianto. Le sue condizioni sarebbero precipitate una volta finiti gli effetti della sedazione, quando avrebbe improvvisamente perso i sensi. Da lì in poi un peggioramento costante, fino al tragico epilogo.

