Luigi Izzo ucciso per vendetta: fermati padre e figlio  

È stato ucciso perché non sapevano dove abitasse il fratello (il vero obiettivo) ma qualcuno doveva pagare. È l'agghiacciante retroscena dell'omicidio di Luigi Izzo, barbiere 38enne raggiunto da cinque coltellate nel vialetto di casa a Castel Volturno, provincia di Caserta, sotto gli occhi esterrefatti della moglie. La mano omicida è quella di un 53enne castellano, insieme a suo figlio, 27 anni, entrambi in stato di fermo con l’accusa di omicidio.

Il movente del delitto di Luigi Izzo

Secondo gli investigatori, il movente risiede in una ripicca nei confronti del fratello della vittima, Orlando Izzo, che nella notte di sabato aveva discusso con il 27enne all'esterno di un bar. L’acceso diverbio si è tramutato in spintoni, pugni e gli occhiali rotti al 27enne. Mentre Orlando e il 27enne discutevano, è sopraggiunta la vittima che ha cercato di riportare la calma, trascinando via il fratello. Un'offesa che però doveva essere ripagata. Il 27enne ha avvisato il padre della lite con Orlando e da lì il desiderio di vendetta del 53enne.

Padre e figlio si sono messi in cerca del loro bersaglio ma non sapevano dove abitasse e così si sono recati dal fratello Luigi, di cui conoscevano l'indirizzo. Una volta sotto casa di Luigi lo hanno fatto uscire con una scusa ed è iniziata una discussione che Luigi ha cercato di sedare, offrendosi di ripagare gli occhiali rotti. La discussione è degenerata e sono partiti i primi fendenti all'addome. Luigi ha cercato di fuggire dai suoi aggressori, riuscendo a fare circa sette metri mentre veniva rincorso e raggiunto da altri fendenti alla schiena. È stato lasciato lì, nel vialetto di casa fuori il cancello, immerso nel sangue, tra le urla disperate della moglie che cercava di soccorrerlo.

Le indagini dei carabinieri e il fermo di padre e figlio

Padre e figlio si sono dati alla fuga. Partite le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, i due sono stati individuati e portati in caserma. Dopo un lungo interrogatorio, assistiti dall'avvocato Giuseppe Guadagno, hanno ammesso il folle gesto. Il pm Annalisa Imparato ha firmato un decreto di fermo per omicidio volontario in concorso. I due congiunti sono stati portati in carcere.

L'arma del delitto non è stata ancora trovata. Il killer 53enne ha affermato di essersene disfatto poco dopo e di non ricordare il luogo. Ancora increduli ed attoniti i familiari della vittima che, assistiti dall'avvocato Ferdinando Letizia, non riescono a trovare una ragione per una morte così assurda.