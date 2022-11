"Esci": apre la porta e viene ucciso a coltellate davanti alla moglie

Una lite per futili motivi fuori ad un bar poi la spedizione punitiva: è morto così Luigi Izzo, 38enne hair stylist di Castel Volturno, ucciso da svariati fendenti sotto gli occhi increduli ed attoniti di sua moglie.

Secondo quanto ricostruito da Casertanews la vittima si trovava in prossimità di un bar in via Roma a Castel Volturno, lì sarebbe nata una discussione con alcuni soggetti per futili motivi e per evitare che la discussione degenerasse si è allontanata. Una offesa che non è passata inosservata e di lì a poco è partita la spedizione punitiva. Il branco ha raggiunto il 38enne presso la sua abitazione in località Scatozza. Lo hanno fatto uscire con una scusa banale per poi colpirlo con diversi fendenti lasciandolo riverso a terra nel vialetto in un lago di sangue e sotto gli occhi increduli della giovane moglie. Allertati i soccorsi, Luigi Izzo è stato trasportato d'urgenza presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma le sue condizioni critiche non gli hanno lasciato scampo.

Partite immediatamente le indagini ad opera dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone: alcuni soggetti sono stati individuati e portati in caserma. Secondo quanto si apprende ad uccidere materialmente Luigi Izzo sarebbe stato un uomo di circa 50 anni, padre di un 27enne con cui Izzo avrebbe discusso. Il presunto responsabile si trova ora in caserma e nel presidio dell'Arma è arrivato anche il sostituto della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dalle prime informazioni sembra che l'accoltellatore abbia consegnato l'arma usata ai militari.