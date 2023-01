Non risponde al telefono: l'imprenditore Luigi Melone trovato morto in casa

Lutto sull'isola d'Elba, nella provincia di Livorno. Si è spento a soli 41 anni Luigi Melone, imprenditore soprannominato da tutti "Gigione", originario di Cellino Attanasio (Teramo), ma che da diversi anni viveva in Toscana. Nel 2018 aveva rilevato insieme ad un amico la bottega del paese 'Chicco di pane'. Da circa due giorni amici e conoscenti non lo vedevano, al telefono non rispondeva e così, preoccupati, hanno chiamato la centrale unica del 112 che ha mandato l'automedica all'abitazione dell'uomo, insieme ai volontari della Misericordia di Pomonte e ai vigili del fuoco. Questi ultimi, una volta entrati, hanno fatto la drammatica scoperta. Il medico quindi non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto secondo i primi riscontri a causa di un malore.

Melone si era trasferito all'isola d'Elba pochi anni fa, aveva una passione per la cucina che riusciva a trasmettere anche attraverso la quotidianità del suo lavoro. Un ragazzo buono, che nel tempo si era fatto molti amici nel paese. Ieri, una volta diffusa la notizia della sua morte, sono stati davvero molti i messaggi di cordoglio pubblicati da amici e concittadini. L'Amministrazione comunale di Marciana, nel porgere le proprie condoglianze alla famiglia, ha ricordato la scelta di Melone di trasferirsi sull'isola definendola "molto coraggiosa, che ha ridato un impulso vitale all’economia del nostro borgo contribuendo a renderlo più vivibile". "'Gigione' - come era chiamato amichevolmente da tutti - faceva il suo lavoro con passione e creatività - ha proseguito l'Amministrazione -, e non mancava mai di essere ottimista e propositivo. Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso gioviale, la sua gentilezza e la sua sincera generosità".