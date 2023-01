Luigi Mocerino: l'uomo ucciso in strada la sera dell'ultimo dell'anno mentre entrava in salumeria

Omicidio ad Afragola, in provincia di Napoli. Un 38enne già noto alle forze dell'ordine, Luigi Mocerino, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato avvenuto in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che non escludono alcuna pista. Poco prima del delitto, la vittima stava entrando in una salumeria, quando i sicari gli si sono avvicinati aprendo il fuoco e crivellandolo di colpi alle spalle. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'omicidio è stato compiuto poco dopo le ore 19 del 31 dicembre, in via Domenico Mocerino.

Secondo gli inquirenti, il 38enne viaggiava a bordo di un'auto e si sarebbe accorto di essere finito nel mirino dei sicari. A quel punto ha abbandonato il veicolo, tentando inutilmente la fuga a piedi prima di essere assassinato. Luigi Mocerino aveva precedenti penali ed era residente ad Acerra.

L'agguato è stato compiuto mentre le strade del centro di Afragola erano piene di persone intente a fare gli ultimi acquisti di Capodanno. Il corpo del 38enne è stato trovato incastrato tra la sua auto e un'altra vettura in sosta. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Casoria.